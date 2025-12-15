Vuole candidarsi di nuovo Corsa alla Casa Bianca la notizia è appena arrivata

La scena politica negli Stati Uniti si infiamma con l'annuncio di una possibile candidatura di nuovo, suscitando grande fermento. In particolare, l’attenzione si concentra su Kamala Harris, che potrebbe riprovarci per la Casa Bianca. La corsa alle elezioni si apre con nuovi scenari e aspettative, alimentando il dibattito pubblico e le strategie dei principali protagonisti.

La politica statunitense è di nuovo in fermento. Si potrebbe dire, adattando il famoso adagio, “Chi non vince si rivede”, e questa volta l’attenzione è tutta puntata su Kamala Harris. Dopo la sconfitta subita alle scorse elezioni presidenziali contro Donald Trump, una disfatta in parte attribuita anche alla sua sostituzione in corsa all’interno del campo Democratico, l’ex vicepresidente avrebbe espresso l’intenzione di tentare nuovamente la corsa alla Casa Bianca. Questa notizia, che segna un ritorno di fiamma ambizioso, sarebbe stata comunicata ai vertici del Partito Democratico. Tuttavia, l’annuncio non è stato affatto accolto con l’entusiasmo che ci si aspetterebbe da parte dei leader di partito e, cosa cruciale, dei finanziatori, i quali sembrano nutrire profonde preoccupazioni riguardo alla sua candidatura. Thesocialpost.it

Kamala ha criticato in modo duro non solo il partito repubblicano, ma anche la sua famiglia politica.

