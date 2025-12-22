VIDEO Proietti | Abbiamo ereditato una Regione ferma L' Umbria è ripartita grazie a progetti e piani condivisi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, a margine della conferenza stampa di fine anno. “Abbiamo ereditato una Regione ferma, stiamo facendo ripartire l'Umbria grazie a progetti e piani condivisi. Riforme e pianificazione sono stati gli elementi centrali di questo primo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - VIDEO Proietti: "Abbiamo ereditato una Regione ferma. L'Umbria è ripartita grazie a progetti e piani condivisi"

