Sanremo 2026 Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco | scoppia la polemica

A Roma, Mogol e sua moglie Daniela Gimmelli sono stati trasferiti a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Liguria. La loro presenza a Sanremo 2026, seguita dal trasporto in elicottero, ha suscitato discussioni pubbliche e critiche sui social e sui media. La vicenda riguarda esclusivamente l'uso dell'elicottero e il contesto dell’evento.

Sta alimentando polemiche il caso di Mogol e la moglie Daniela Gimmelli che, dopo l’ospitata sul palco di Sanremo 2026 del paroliere, sono stati portati dalla Liguria a Roma a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco (in servizio presso il Reparto Volo di Genova). La notizia è stata riportata dal Fatto Quotidiano a seguito della terza serata del Festival, nella quale il produttore milanese (oggi 89enne) ha ricevuto il premio alla carriera e un’autentica standing ovation da parte del pubblico dell’Ariston. USB Vigili del Fuoco, in una nota, denuncia il fatto “con estrema fermezza” e affonda: “Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco: scoppia la polemica Mogol riparte da Sanremo sull'elicottero dei vigili del fuoco: scoppia la polemicaPolemiche a Sanremo per l'utilizzo dell'elicottero dei vigili del fuoco per trasportare Mogol e la moglie da Sanremo, dove è stato ospite al Festival... Sanremo, polemica sull’elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento di MogolScoppia la polemica dopo il Festival di Sanremo per l’utilizzo di un elicottero dei vigili del fuoco per trasferire Mogol e la moglie dalla città... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Mogol riceve il premio Città di Sanremo - Video; Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera. La critica dello scorso anno contro Giorgia; Mogol riceverà il Premio alla Carriera a Sanremo: le sue canzoni più belle (al Festival e non solo); Tu chiamale se vuoi Emozioni: Mogol premiato a Sanremo 2026. Sanremo 2026, Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco: scoppia la polemicaSta alimentando polemiche il caso di Mogol e la moglie Daniela Gimmelli che, dopo l'ospitata sul palco di Sanremo 2026 del paroliere, sono stati portati dalla ... lapresse.it Sanremo 2026, polemica su Mogol: l’elisoccorso usato per il suo trasferimento privato: Fatto gravePolemica per il volo in elicottero usato dopo Sanremo: critiche politiche e sindacali sull’impiego di un mezzo di soccorso pubblico. cinemaserietv.it #Mogol, che ieri era a #Sanremo, oggi è tornato a Roma viaggiando sull'elicottero dei Vigili del fuoco. Furia @usbsindacato: "Gravissimo e inaccettabile, sono risorse preziose". x.com Mogol riparte da Sanremo sull'elicottero del vigili del fuoco: "Gravità inaudita" - facebook.com facebook