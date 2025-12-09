Pensioni | Braga ' anche quest' anno la Fornero l' aboliamo l' anno prossimo'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo. La Lega non si smentisce: solo propaganda e sacrifici. Quelli inflitti ai cittadini per far quadrare i conti e ottenere i complimenti delle agenzie di rating. Ma sulla pelle degli italiani si consuma l'ennesimo fallimento. Il sottosegretario Durigon conferma l'aumento di 3 mesi per la pensione e la cancellazione di opzione donna e quota 103". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "La legge di bilancio slitta ancora perché non si mettono d'accordo. Le promesse elettorali vanno in scadenza ma non hanno idea di come mantenerle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

