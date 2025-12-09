Pensioni | Braga ' anche quest' anno la Fornero l' aboliamo l' anno prossimo'
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo. La Lega non si smentisce: solo propaganda e sacrifici. Quelli inflitti ai cittadini per far quadrare i conti e ottenere i complimenti delle agenzie di rating. Ma sulla pelle degli italiani si consuma l'ennesimo fallimento. Il sottosegretario Durigon conferma l'aumento di 3 mesi per la pensione e la cancellazione di opzione donna e quota 103". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "La legge di bilancio slitta ancora perché non si mettono d'accordo. Le promesse elettorali vanno in scadenza ma non hanno idea di come mantenerle. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"ONORANZE FUNEBRI CAPROTTI ANGELO DI BRAGA GABRIELE E C. S.N.C." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Patrimoniale, questa sconosciuta. La proposta della Cgil e la reazione del governo La reazione di Giorgia Meloni alla proposta CGIL di tassare l’1% degli italiani più ricchi del 1% per finanziare salari e pensioni è stata “mai una patrimoniale”. Però la proposta - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo' - Quelli inflitti ai cittadini per far quadrare i conti e otten ... Segnala iltempo.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com