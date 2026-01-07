Ventola | Leao presente come quest’anno l’ho visto solo nei mesi dello scudetto

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, l'ex calciatore Nicola Ventola ha commentato la presenza di Rafael Leao nel Milan, sottolineando di averlo visto così presente solo durante la stagione dello scudetto. Ventola ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo del portoghese nella squadra e sulla sua continuità nel campionato attuale. Le parole di Ventola offrono un'analisi interessante sul contributo di Leao al club rossonero.

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol è intervenuto l'ex calciatore Nicola Ventola, che ha parlato di Leao del Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

