Perugia, 27 febbraio 2026 – Giovedì sera il premio alla carriera e standing ovation al Festival di Sanremo. Poi la polemica per l’utilizzo dell’elicottero dei vigili del fuoco. Giulio Rapetti, in arte Mogol che in Umbria è di casa visto che già nel 1992 ha fondato ad Avigliano Umbro il Cet, dove si svolgono corsi per autori e compositori musicali. Missing Caption E la polemica naturalmente è arrivata fin qui. La vicenda è emersa dopo che lo storico paroliere è ripartito da Sanremo con la moglie per Roma dove oggi ha partecipato alla festa dei Vigili del Fuoco e lo ha fatto utilizzando proprio l’elicottero dell’elisoccorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosa questa che ha scatenato polemiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo e la polemica su Mogol: “Il viaggio in elicottero? E’ andato benissimo”

