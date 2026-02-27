Mogol ha raccontato che il viaggio in elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è stato molto positivo. Ha aggiunto che i membri del team sono persone meravigliose e che vanno ringraziate pubblicamente. La sua testimonianza sottolinea l’esperienza soddisfacente durante il trasferimento e la qualità del personale coinvolto. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo alla trasferta.

Il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato “benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”. Giulio Rapetti, in arte Mogol, commenta così, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, al Teatro Argentina, a Roma, il particolare trasferimento che lo ha coinvolto. Omaggiato ieri sera, durante la terza serata della kermesse musicale, sul palco dell’Ariston, Mogol era oggi alla festa del Corpo: lì il paroliere è stato nominato vigile del fuoco ad honorem e poi è stato eseguito e cantato l’inno dei Vigili del fuoco, scritto da lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mogol: “Il viaggio da Sanremo a Roma con l’elicottero dei vigili del fuoco? Andato benissimo, sono persone splendide”

Sanremo 2026, Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco: scoppia la polemicaSta alimentando polemiche il caso di Mogol e la moglie Daniela Gimmelli che, dopo l’ospitata sul palco di Sanremo 2026 del paroliere, sono stati...

Mogol vola a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco dopo Sanremo: scoppia la polemicaLe polemiche Dopo la serata all’Ariston, lo storico paroliere Mogol è ripartito insieme alla moglie alla volta di Roma per prendere parte alla festa...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Mogol: Vi racconto quel viaggio a cavallo con Lucio Battisti; Mogol, premio alla carriera a Sanremo. E il 12 marzo sarà a Bassano del Grappa; Mogol e i 4 festival vinti: Ma Battisti arrivò sesto. Premio alla carriera per il paroliere a Sanremo; Sanremo, Mogol riparte su elicottero vigili del fuoco: è polemica. Lui: Viaggio è andato benissimo.

Mogol da Sanremo a Roma sull'elicottero dei pompieri, Piantedosi: Polemiche strumentaliIl ministro dell'Interno: Gli siamo profondamente grati. E sul viaggio paroliere risponde: È andato benissimo ... tgcom24.mediaset.it

Sanremo, Mogol: Il viaggio in elicottero è stato ottimo, i pompieri sono persone splendideIl viaggio nell'elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti. Così Giulio Rapetti, in ar ... repubblica.it

Sanremo, Mogol riparte sull’elicottero dei vigili del fuoco: è polemica. Lui: «Viaggio è andato benissimo» – Cosa è successo Il paroliere ha ritirato il premio alla carriera sul palco dell’Ariston - facebook.com facebook

Sanremo, Mogol riparte su elicottero vigili del fuoco: è polemica. Lui: "Viaggio è andato benissimo" x.com