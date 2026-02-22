Chi sono la moglie e il figlio di Don Backy Liliana Petralia e Emiliano

Aldo Caponi, conosciuto come Don Backy, ha iniziato una lunga relazione con Liliana Petralia nel 1968. La coppia ha avuto un figlio, Emiliano, che oggi ha più di cinquant’anni. Liliana Petralia e Emiliano vivono lontano dai riflettori e si occupano della loro privacy. La famiglia di Don Backy ha sempre mantenuto un basso profilo pubblico, lontano dai rumors del mondo dello spettacolo. La loro storia continua senza molte alterazioni.

Don Backy al secolo Aldo Caponi, è legato alla moglie Liliana Petralia dal 1968: la donna ha reso il celebre cantautore padre di Emiliano, unico figlio della coppia. Attrice assai molto riservata vive lontano dai riflettori la relazione con il celebre cantante: le uniche foto presenti sul web sono state pubblicate dai profili social di Don Backy Il primo incontro tra Don Backy e la moglie risale ai primi anni sessanta. Alla moglie l’artista toscano aveva dedicato la canzone “L’Amore”: “S tavamo girando il film “Super rapina a Milano” a Palestrina e ancora non ero sposato con mia moglie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

