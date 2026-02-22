Da Noi… a Ruota Libera a tutta musica con Adriano Pappalardo e Don Backy

Francesca Fialdini presenta oggi una puntata speciale di Da Noi… a Ruota Libera dedicata alla musica, motivata dall’avvicinarsi di Sanremo 2026. Durante l’appuntamento, la conduttrice intervista artisti e ascolta le loro storie, con un focus su canzoni e artisti italiani. La puntata include anche esibizioni dal vivo di due cantanti famosi. Alle 17, il pubblico potrà vivere un’ora ricca di musica e emozioni, con un’attenzione particolare alle novità del panorama musicale italiano.

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 22 febbraio, con una nuova puntata di Da Noi. a Ruota Libera, interamente dedicata alla musica in vista di Sanremo 2026, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 22 febbraio 2026. Nel nuovo appuntamento ci sarà Adriano Pappalardo, protagonista da quasi quarant’anni della scena musicale italiana, con una voce e un temperamento potentissimi. Presente anche Don Backy, cantautore, attore, scrittore e fumettista, legato a uno dei capolavori della storia della musica italiana, L’immensità. Ha recentemente pubblicato Colpo di genio, un graphic novel dedicato all’amore per la Terra che unisce musica, poesia e arte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Da Noi… a Ruota Libera con il Capitano in Don Matteo, Eugenio Mastrandrea

Da Noi… a Ruota Libera con Serena Rossi e i protagonisti di CuoriOggi su Rai 1 torna “Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Da noi... a ruota libera, domenica 22 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Adriano Pappalardo e gli altri ospiti della puntata; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo; Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 febbraio: Gigliola Cinquetti tra gli ospiti.

Da noi... a ruota libera, domenica 22 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 22 febbraio, con una nuova puntata dedicata alla musica, in vista del Festival di Sanremo 2026. L'appuntamento con Francesca Fialdini è alle 17.20 su ... adnkronos.com

Domenica In e Da Noi a ruota libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 (senza star), Fialdini con Adriano PappalardoScopriamo gli ospiti di oggi, domenica 22 febbraio 2026. di Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Musica nel nome di Sanremo; commozione con la madre di una vittima di Crans-Montana ... libero.it

«Colpo di genio è una graphic novel che ci parla di musica, poesia e impegno ambientale. » Sanremo non è solo classifiche e premi: è fatto di storie, persone, passioni. Questo è l’approccio scelto da “Da noi. . . A ruota libera”, in onda oggi, domenica 22 febbr - facebook.com facebook

Cruciani a ruota libera (VIDEO) “Il blocco navale Mi fa godere. E vi dico perché le Ong sbagliano” x.com