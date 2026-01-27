Levante presenta il suo nuovo brano “Sei Tu”, un lavoro autentico e intimo. La cantante spiega come questa canzone sia nata senza premeditazione, distinguendosi dai suoi precedenti pezzi più complessi e articolati. La sua interpretazione si caratterizza per la semplicità e la sincerità, offrendo un’immagine più nuda e reale di sé stessa, in linea con il contesto del Festival di Sanremo.

M ilano, 27 gen. (askanews) – E’ l’autrice del testo e della musica di Sei Tu, il brano che porta a Sanremo, Levante racconta come è nata questa canzone che non era pensata per il Festival ma che si è imposta naturalmente. Levante: «Non ho scritto “Sei Tu” per Sanremo ma poi ho capito che era perfetta per il Festival». “Mi hanno detto, ma è molto adatta a Sanremo. Io non ero molto convinta, e poi in effetti però, orchestrandola, ci siamo resi conto che era perfetta, era perfetta anche per mostrare un’altra parte di me che non avevo mai mostrato a Sanremo perché sono sempre andata con brani molto muscolari, molto caos, molti suoni, molta produzione”, spiega la cantante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sono sempre andata a Sanremo con brani molto muscolari, molto caos, molti suoni, molta produzione. Con questa mi presento veramente nuda e cruda, in punta di piedi»

