Sanremo 2026 il ritorno di Dargen D’Amico all’Ariston con Ai Ai – Il video

Dargen D’Amico ha fatto il suo ritorno anticipato all’Ariston con il brano «Ai Ai», causando sorpresa tra il pubblico. La sua apparizione improvvisa, prima del previsto, ha attirato l’attenzione di tutti, mentre saliva le scale accompagnato da un tecnico di palco. La scena ha suscitato reazioni tra gli spettatori, che non si aspettavano di vederlo così presto. La sua presenza ha subito movimentato l’atmosfera della serata.

Prima incertezza a Sanremo 2026. Dargen D’Amico appare in scena prima del previsto. La platea del teatro mormora mentre lui viene inquadrato, con un tecnico di palco, in cima alle scale. Il suo è un ritorno alla kermesse: sono, infatti, passati due anni dalla sua Onda alta. Alla 76esima edizione propone un altro brano in cui affronta, con quel solito piglio divertente, disincantato, satirico, un tema particolarmente complesso e delicato: l’ intelligenza artificiale. Il brano «Ai Ai». Il brano si intitola infatti Ai Ai e anticipa il nuovo disco, in uscita il prossimo 27 marzo, dal titolo Doppia mozzarella. 🔗 Leggi su Open.online

Dargen D'amico racconta il significato del suo brano "Ai Ai" in gara a Sanremo 2026 e del duetto con Fabrizio Bosso e Pupo. Video-intervistaDargen D’Amico spiega che il motivo della sua partecipazione a Sanremo 2026 è legato alla volontà di condividere il suo nuovo brano

Sanremo 2026, Dargen D’Amico in gara con ai aiDargen D’Amico torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

