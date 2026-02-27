Sanremo 2026 Dargen D’Amico porta ‘Il disertore’ di Boris Vian sul palco

A Sanremo 2026, Dargen D’Amico ha portato sul palco la canzone ‘Il disertore’ di Boris Vian, uno dei brani più noti del compositore francese. Durante l’evento, il cantante ha eseguito il pezzo in collaborazione con Pupo, attirando l’attenzione su questa celebre composizione pacifista scritta nel 1954. La performance ha suscitato interesse tra il pubblico presente alla manifestazione.

(Adnkronos) – Con il duetto con Pupo, Dargen D'Amico ha riportato al centro dell'attenzione 'Il disertore', la celebre canzone pacifista di Boris Vian (1920-1959) scritta nel 1954. La cover di 'Su di noi' – la canzone più nota del cantante aretino Enzo Ghinazzi, alias Pupo, presentata a Sanremo nel 1980 – è diventata un mash-up. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dargen D’Amico ‘indossa’ la Toscana a Sanremo. Sul palco l’omaggio a Collodi e PinocchioFirenze, 27 febbraio 2026 - Dargen D’Amico in questi giorni è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e sta portando sul palco...

Sanremo 2026, perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da soleUna domanda che molti fan si staranno ponendo vedendo il Festival di Sanremo 2026 è: perché Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali da sole? Il...

Dargen D'Amico a Sanremo 2026 nel look della quarta serata riscrive l'eleganza maschile con rilassatezza

