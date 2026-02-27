Sanremo cosa ricorderemo della terza serata | i momenti diventati tormentoni

Durante la terza serata di Sanremo 2026, sono diventati popolari alcuni momenti che sono stati ripetuti e commentati sui social. La serata si è svolta con un ritmo più lento rispetto alle precedenti, e i partecipanti hanno eseguito cover che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La trasmissione si è conclusa con alcune esibizioni che sono state al centro delle conversazioni online.

Sanremo 2026, la terza serata scorre via più moscia e noiosa delle altre (confidiamo nelle cover di stasera). A salvare il tutto ci pensa solo la bellezza – muta- di Irina Shayk, una dea che compensa con l’avvenenza l’inutilità della sua presenza la Festival, quella di Arisa, più magra e brava che mai, nonostante la canzone effetto Disney, e qualche colpo di scena inaspettato che scuote l’assopimento, come l’ovazione per Sal Da Vinci, che per un attimo pare buttare giù l’Ariston, la comparsata di Belen e la potenza vocale della nostra Laura e di Alicia Keys, che, qualcuno scopre dopo anni essere mezza italiana. Dopo avervi dato le pagelle dei look e un riassunto dei momenti top e flop della puntata, riassumiamo alcuni momenti forse passati inosservati ai più, ma diventati dei tormentoni in rete. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo, cosa ricorderemo della terza serata: i momenti diventati tormentoni Sanremo, gli highlights: ecco come è andata la terza serata. I 7 momenti clouSanremo, 27 febbraio 2026 – Sono ancora le Nuove Proposte a dare il via alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, che parte con uno sprint in... Sanremo 2026, nove personaggi della prima serata che ricorderemo (o no) secondo Sapore di MaleCarlo Conti - 5 Conduce con la stessa voglia che abbiamo noi quando ci passano qualcuno per gli auguri di Natale. Temi più discussi: Sanremo 2026, nove personaggi della prima serata che ricorderemo (o no) secondo Sapore di Male; Un po’ di sano rock-pop-punk a Sanremo 2026: benvenute, Bambole di Pezza; Cosa ricorderemo davvero di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali delle donne leggendarie; Il mistero dei Festini Bilaterali di Elettra Lamborghini: cosa sono e chi li fa. Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della seconda serataC’è un momento, al Festival di Sanremo, in cui il tempo si piega su sé stesso. La scalinata dell’Ariston resta sempre quella, ma cambiano i volti, le voci, le emozioni. Eppure, a volte, basta una fras ... tg.la7.it Il racconto completo della prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, minuto per minutoNapoli è sempre più forte e presente al Festival di Sanremo. Anche in tempi lontani in cui Gigi D'Alessio era divisivo all'Ariston lo amavano. Ora tocca a Sal Da Vinci conquistare il Teatro e non gli ... corriere.it SANREMO 2026 Cosa ne pensi #grandenapoli #sanremo2026 - facebook.com facebook Per la Russia, Sanremo continua ad essere una cosa mitologica. Saranno orgogliosissimi di avere la loro modella su quel palco. x.com