Sanremo gli highlights | ecco come è andata la terza serata I 7 momenti clou

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con le esibizioni delle Nuove Proposte, portando energia e freschezza alla scena musicale. Successivamente, sul palco si alternano artisti già noti e nuove leve, creando un ritmo vivace e vario. La serata si sviluppa tra momenti di musica, interazioni tra i cantanti e alcune sorprese, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Sono ancora le Nuove Proposte a dare il via alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, che parte con uno sprint in più. Carlo Conti, inscalfibile, e Laura Pausini, sempre più divertita dal suo ruolo, lasciano il palco a Gianluca Gazzoli e i due finalisti. Il verdetto incorona Nicolò Filippucci e la sua ‘Laguna’. Ma la serata sorride anche ad Angelica Bove: con ‘Mattone’ si aggiudica il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Applausi, abbracci, e l’augurio di una carriera stupenda. Sanremo, Nicolò Filippucci vince le nuove proposte: Sono timido ma spensierato (atex.dam.standard. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

