sanremo 2026 nove personaggi della prima serata che ricorderemo o no secondo sapore di male

Carlo Conti - 5 Conduce con la stessa voglia che abbiamo noi quando ci passano qualcuno per gli auguri di Natale. Non manca di sottolineare che sarà il suo ultimo Festival e la concitazione della scaletta sembra suggerire che voglia andare a dormire il prima possibile. Se poi parliamo delle battute, abbiamo praticamente rimpianto gli intermezzi dei comici. Qualcuno venga a salvarci. Olly - 8 Ha sempre qualcosa di imperscrutabile: a tratti sembra coinvolto e l’attimo dopo pare rimpiangere di non essere rimasto a casa sul divano con gli amici. Ma se lo sguardo non mente, quell’emoIone è arrivata fino a qui e abbiamo ricordato perché questo ragazzo ha vinto il Festival. Gianna Pratesi - 10 A 105 anni ha più lucidità di buona parte delle nostre conoscenze. Nel giro di dieci minuti, pronunciando la parola “sinistra” ha realizzato l’atto più politico della serata e probabilmente creato un po’ di panico ed è per questa sua audacia che la invitiamo a scendere in campo per unire le forze progressiste del Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

