Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella seconda serata. La media si attesta sui 9.055.000 milioni di spettatori, 59,5% di share. L’anno scorso era stata di 11,8 milioni (64,6% di share). Si tratta dell’edizione peggiore, se confrontata con le ultime 4: un passo indietro rispetto ai numeri di Amadeus, ma anche rispetto a quella dell’anno scorso, che – anche grazie all’introduzione del Total Audience – aveva stabilito un record. Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della seconda serata Mercoledì 25 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9.055.000 di spettatori. In termini di share, rappresentano il 59,5%: 5 punti in meno rispetto all’anno scorso, il primo dal ritorno di Conti, aveva raggiunto il 64,6%. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share

Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share

Ascolti tv Sanremo 2026 prima serata: 9,6 mln di telespettatori (58% di share), calo di 3 mln (da 12,6) e 7 punti di share (da 65,3%) rispetto al debutto 2025Il confronto tra gli ascolti tv della prima puntata di Sanremo 2026 e la prima puntata del 2025 quando la kermesse aveva raggiunto 12,6 milioni di...

Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo

Temi più discussi: Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share; Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026; Ascolti tv martedì 24 febbraio: i dati della prima serata di Sanremo 2026 e il confronto con l'anno scorso.

Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di shareI dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (25 febbraio) Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatoriLaurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

È una maratona scandita dal metronomo Carlo Conti. Eppure Sanremo si ferma, e trattiene il fiato, quando sul palco immerso nel buio il soprano Valentina Gargano e un coro di venti elementi accompagnano Achille Lauro in un'interpretazione da brivido di Pe - facebook.com facebook

Sanremo - Gaffe di Carlo Conti prima della pubblicità: avete visto x.com