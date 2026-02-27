Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share

Durante la terza serata di Sanremo 2026, la trasmissione condotta da Carlo Conti ha registrato un calo di oltre un milione di spettatori rispetto all'edizione precedente, mentre lo share è aumentato. I dati Auditel mostrano questa variazione nei numeri di pubblico e di penetrazione dello share televisivo. La differenza tra numero di spettatori e percentuale di share è stata evidente rispetto all’anno precedente.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella terza serata di giovedì 26 febbraio. La media si attesta sui 9.543.000 milioni di spettatori, 60,6% di share. L’anno scorso era stata di 10,7 milioni (59,8% di share). Un passo indietro rispetto all’edizione passata, con oltre 1 milione di spettatori che mancano all’appello. Ma uno in avanti in termini di share, sia rispetto al 2025, sia rispetto alla kermesse corrente: la prima serata di martedì 24 febbraio aveva toccato il 58%, la seconda serata di mercoledì 25 il 59,5%. Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della seconda serata Ascolti Sanremo 2026, lo share minuto per... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share Temi più discussi: Auditel, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori con il 59,5% di share. Si conferma il calo rispetto al 2025; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share; Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno. Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo ContiIl Festival vola oltre il 60% di share e trionfa con 9,3 milioni di spettatori, si tratta di una delle terze serate più viste di sempre: tutti i dati Auditel ... libero.it Sanremo 2026, ascolti tv terza puntata di giovedì: niente da fare, numeri sempre più bassi, è allarme!Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026: com'è andata in termini di ascolti tv? Ecco i dati auditel completi. donnapop.it Con Carlo Conti senza se e senza ma. Dopo il crollo dell’ideologia comunista, tante ideologie “sussidiarie” hanno tentato di sostituirla. Una è questa: in ogni luogo, in ogni momento, in ogni professione o contesto, ci devono essere per forza metà uomini e met - facebook.com facebook Vincitore nel 1984 tra i Giovani e nel 1986 nei Big, si presenta Eros Ramazzotti che è stato presentato da Pippo Baudo. Carlo Conti ha trasmesso una clip di presentazione dell'indimenticabile presentatore siciliano Con la canzone con cui vinse il Festival di S x.com