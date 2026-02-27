Sanremo 2026 la Rai censura il bacio tra Levante e Gaia? Sul web scoppia la protesta social

Durante la serata di Sanremo 2026, un bacio tra due artisti ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social. Dopo un cambio di inquadratura improvviso, sui social sono comparsi numerosi commenti e proteste da parte degli utenti. La Rai non ha commentato ufficialmente sull’episodio e non sono state fornite conferme riguardo a eventuali censure o interventi durante l’evento.

Un gesto spontaneo, un cambio di inquadratura repentino e, nel giro di pochi minuti, migliaia di commenti sui social. La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è finita al centro di una polemica tanto accesa quanto rivelatrice: al termine dell'esibizione di Levante e Gaia con la cover de I maschi di Gianna Nannini, le due artiste si sono scambiate un bacio sulle labbra, un momento che la regia televisiva della Rai ha però "schivato", passando dal primo piano a una ripresa in campo largo proprio nell'istante cruciale. Il gesto è rimasto visibile al pubblico presente all'Ariston, ma per chi guardava da casa l'inquadratura larga ha reso tutto sfumato, quasi un segreto di scena. Sanremo, Levante e Gaia si baciano, ma la Rai allontana l'inquadratura. Scoppia la polemica social: «Censura» – Il video. Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: "Abbiamo sconvolto le signore in prima fila". Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione. Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano I maschi e si baciano sul palco dell'Ariston: la Rai non le inquadra. Al Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini. Un'esibizione che è stata molto apprezzata sui social.