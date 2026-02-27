Sanremo al via la quarta serata con il medley di Laura Pausini | Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera – Il video

La quarta serata del Festival di Sanremo è iniziata con un medley di Laura Pausini, che ha aperto lo spettacolo con un'esibizione coinvolgente. La cantante ha dichiarato che cantare la fa sentire più libera, mentre il pubblico ha assistito a un’esibizione che ha dato il via alla serata dedicata alle cover. L’atmosfera si è accesa fin dai primi momenti con l’evento che ha segnato l’inizio della fase centrale della manifestazione.

Si alza il sipario sulla quarta serata del Festival di Sanremo, quella tradizionalmente dedicata alle cover, e l'atmosfera si accende fin dai primi istanti con un'apertura spettacolare firmata da Laura Pausini. L'artista inizia la sua performance percorrendo l'intero carpet, avvolta dall'entusiasmo del pubblico, fino a raggiungere l'ingresso del teatro, dove ad accoglierla ci sono gli sbandieratori che scandiscono il ritmo dell'ingresso. Le prime note di Ritorno ad amare di Biagio Antonacci danno il via a un'esibizione intensa e coinvolgente. Pausini entra quindi in platea, attraversando il pubblico, per salire sul palco dove la attende la sua band al completo: due chitarre, basso, pianoforte, tastiera, batteria e quattro coristi.