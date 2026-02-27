Sanremo 2026 gli abiti di Laura Pausini per la quarta serata del Festival | look stilista

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha indossato due abiti distinti. La cantante ha scelto un vestito firmato da uno stilista italiano, presentando un look elegante e curato nei dettagli. La prima mise era caratterizzata da linee fluide e tessuti pregiati, mentre il secondo abito si distingueva per dettagli decorativi e un taglio sofisticato.

Quali sono gli abiti (vestiti) di Laura Pausini per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 da lei condotta: Qual è lo stilista di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini solitamente è vestita da grandi maison di moda e stilisti di fama, con collaborazioni frequenti con Giorgio Armani (per vari tour e eventi), Versace (come all'Eurovision 2022), e altri, includendo designer come Alessandro Vigilante e case come Balestra, spesso supportata dal suo stylist Nick Cerioni.