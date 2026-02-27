Sanremo 2027 nei corridoi Rai gira un solo nome | Stefano De Martino

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, nei corridoi di Rai si discute già del futuro dell’Ariston. In questa fase, il nome più citato è quello di Stefano De Martino, che viene indicato come possibile protagonista dei prossimi eventi. La conversazione tra i collaboratori si concentra su questa figura, senza che siano emersi altri candidati o dettagli ufficiali.

Roma, 27 febbraio 2026 – Mentre il Festival di Sanremo 2026 è nel pieno della sua quarta serata, dietro le quinte si parla già con insistenza del futuro dell'Ariston. Da indiscrezioni interne alla Rai, per il 2027 il nome su cui si starebbe concentrando l'azienda è uno solo, quello di Stefano De Martino. Secondo quanto risulta da indiscrezioni interne Rai, momento non si fa altro nome che il suo per la conduzione del prossimo anno. Aleggia più mistero invece sul doppio ruolo: ad affiancarlo, nei panni di direttore artistico, potrebbe esserci qualcun altro. Tuttavia nessun altro potenziale conduttore sembra poterlo veramente insidiare, e il suo profilo appare come l'unico realmente in pole position.

