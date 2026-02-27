Sanremo 2026 voci di lite tra i due famosi cantanti | Quasi alle mani

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 si sono diffuse voci di tensione tra due artisti di grande fama, con alcune testimonianze che parlano di un confronto molto acceso. Gli atteggiamenti tra i due sarebbero apparsi molto tesi, alimentando le speculazioni su possibili divergenze sul palco. La situazione si è fatta rapidamente al centro dell’attenzione tra il pubblico e i presenti in sala.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta in un clima di grande attesa, con l’Ariston avvolto da quell’elettricità sottile che precede i momenti destinati a lasciare il segno. Dopo due appuntamenti già ricchi di emozioni, la kermesse ha vissuto una nuova tappa brillante, scandita da esibizioni curate e da una macchina organizzativa quasi impeccabile. A impreziosire la serata è stato anche il trionfo delle Nuove Proposte, con la vittoria di Nicolò Filippucci, applaudito dal pubblico e dai colleghi in gara. Sul palco si sono alternati 15 dei 30 cantanti complessivamente in gara, mentre gli altri 15 avevano già presentato i propri brani nella serata precedente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

