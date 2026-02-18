Durante le prove di Sanremo 2026, si è verificato un acceso screzio tra due artisti molto noti. La ragione sembra essere legata a un malinteso sui testi di una canzone in gara. Testimoni raccontano di urla e gesti nervosi tra i due, che si sono avvicendati sotto gli occhi di produttori e compagni di palco. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, creando tensione tra il pubblico e il team organizzativo. Per ora, rimangono incerte le eventuali conseguenze di questo episodio.

Sanremo 2026: scoppia una lite tra due BIG. Ecco il presunto motivo, cosa emerge dall’ultima indiscrezione. Sanremo 2026 doveva essere ricordato come l’anno del ritorno alla grande melodia italiana, dei ritornelli che ti restano addosso e degli outfit studiati al millimetro. E invece, a pochi giorni dall’inizio, a far tremare davvero l’Ariston non sono state le note. ma un litigio dietro le quinte che ha rischiato di cambiare il corso del Festival. Leggi anche Helena Prestes e la forza gentile del suo fanclub, l’ultimo gesto solidale Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano tra le sue stories Instagram ha rivelato: “Lite a Sanremo tra due Big che si sono contesi una camera! Pare che entrambi la volessero perché quella aveva il bagno in camera e l’altra no, e che siano dovute intervenire perfino le agenzie per calmare la situazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo 2026: scoppia una lite tra due BIG. Il presunto motivo

Sanremo 2026, le indiscrezioni sulla lite tra i due big: “Sono dovuti intervenire”Durante le prove di Sanremo 2026, si è scatenata una lite tra due grandi artisti.

Prime tensioni a Sanremo, tra due Big sarebbe già scoppiata la liteA Sanremo, una lite tra due artisti di grande calibro si è scatenata a causa di una discussione durante le prove.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.