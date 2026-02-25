Fedez e Masini… Sanremo 2026 le voci già corrono tra i cantanti del Festival

La gara è entrata nel vivo. Dopo l’ascolto dei brani in competizione e la proclamazione della Top 5 della prima serata, la 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 ha acceso ufficialmente anche il fronte delle scommesse. Le quote si aggiornano di ora in ora e, secondo gli esperti di Sisal, la corsa alla vittoria finale sembra già avere due protagonisti pronti a giocarsi tutto fino all’ultima nota. In testa ci sono Fedez e Marco Masini, proposti a 2,75. Il loro sorpasso ai danni di Serena Brancale, ora data a 3,25, rappresenta uno dei primi scossoni di questa edizione. Il duetto ha convinto addetti ai lavori e pubblico, mentre l’artista pugliese, forte di una performance intensa nella serata inaugurale, resta comunque in scia e pronta a riprendersi la vetta. Leggi anche: “Azioni legali contro di lei”. Ditonellapiaga tra i primi 5 a Sanremo, la notizia dopo il debutto Sanremo 2026, la splendida notizia su Fedez e Masini: “Sono favoriti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

