Festival di Sanremo 2026 ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove Proposte

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la presentazione dei 30 Big in gara e delle Nuove Proposte. Carlo Conti ha svelato i titoli e i partecipanti durante “Sarà Sanremo” dal Teatro del Casinò di Sanremo, offrendo un’anticipazione delle novità che caratterizzeranno l’evento in programma dal 24 al 28 febbraio.

Carlo Conti, stasera 14 dicembre, a “Sarà Sanremo” in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo su Rai Uno ha presentato sul palco tutti e trenta i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. La trasmissione è stata aperta dal vincitore dello scorso anno delle Nuove Proposte Settembre che ha riproposto il brano “Vertebre ”. Gli artisti hanno svelato i titoli dei brani inediti che saranno presentati al Teatro Ariston di Sanremo con un commento. Gianluca Gazzoli ha condotto la gara tra i 6 artisti in gara dal Contest Sanremo Giovani. Antonia che si è scontrata contro Senza Cri, Angelica Bove contro Welo, Nicolò Filippucci si è scontrato con Seltsam. Ilfattoquotidiano.it

???? Festival di Sanremo 2026: All Participants (Eurovision Italy)

