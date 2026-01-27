La prossima edizione di Sanremo offrirà una varietà di stili musicali, dai brani di Big dedicati a sentimenti e solitudine, a tematiche sociali e di guerra. Un evento che riflette le diverse sfumature della musica italiana, con un occhio di riguardo anche alle influenze internazionali e alle tendenze contemporanee.

Dal rock all’urban, dal pop alle note sudamericane sino al rock e alla musica leggera. La 76esima edizione del Festival di Sanremo porterà al pubblico maggiore varietà sul fronte degli stili e degli arrangiamenti. Una selezione che il direttore artistico, Carlo Conti, ha definito come “molto difficile”. E anche sul fronte dei temi trattati nei brani dei 30 Big c’è un po’ di tutto con l’amore, meglio sarebbe i sentimenti (come spesso accade) a farla da padrone. Ma ci sono anche la critica sociale, non senza toni ironici o personali, e la guerra. Tra gli esordienti sul palco dell’Ariston c’è Tommaso Paradiso con ‘I romantici’: un titolo che parla da sé, i toni quelli dolci e il testo sembra quello di una lettera, in cui l’autore si augura che alla sua metà arriverà “una musica dolce”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, sentimenti e solitudine nei brani di Big ma spazio anche a società e guerra

