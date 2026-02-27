Sanremo 2026 Tommaso Paradiso e l’omaggio a Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi nella serata cover

Durante la serata cover di Sanremo 2026, Tommaso Paradiso ha reso omaggio a Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi eseguendo un brano tratto da un film. La sua performance si è inserita tra le esibizioni di altri artisti che hanno scelto di portare sul palco pezzi significativi di un passato cinematografico e musicale. La serata ha visto quindi un mix di interpretazioni dedicate a figure iconiche del cinema e della musica italiana.

C’è chi porta a Sanremo un pezzo di storia personale e chi porta un intero immaginario cinematografico. Tommaso Paradiso, al Festival di Sanremo 2026, fa entrambe le cose. L’ex frontman dei TheGiornalisti si è presentato all’Ariston con “I romantici”, canzone dedicata alla figlia che gli ha fruttato un posto nella top 5 della classifica finale della seconda serata. E questa sera nella puntata dedicata alle cover, quella più seguita e amata, rivelerà il suo lato più intimo e cinefilo. Canterà infatti con gli Stadio “L’ultima luna” di Lucio Dalla, una delle dieci canzoni più belle mai scritte, secondo il cantautore, colonna sonora di Borotalco, il film di Carlo Verdone del 1983. 🔗 Leggi su Cultweb.it

