sanremo 2026 ci sono tommaso paradiso fedez e masini nella top 5 della seconda serata

Sanremo 2026 mette in archivio la seconda serata, al termine della quale è stata diramata una nuova top 5, sancita dal televoto e dal voto delle radio. Quindici dei trenta big in gara hanno riproposto i loro brani a distanza di 24 ore dal debutto sul palco del Teatro Ariston, insieme alle due semifinali di Sanremo Giovani, che hanno dato il via alla serata, condotta nella tranche iniziale dedicata alle nuove proposte da Gianluca Gazzoli. La Sala Stampa Tv e Web, le Radio ed il televoto hanno decretato i finalisti che si contenderanno la vittoria della sezione: Angelica Bove e Niccolò Filippucci. Achille Lauro ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione, esibendosi inoltre con l'interprete di Solarolo in 16 Marzo, singolo presente nell'AirPlay radiofonico.

Classifica Sanremo 2026 seconda serata, top 5: Tommaso Paradiso, LDA-Aka7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal MetaSi è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

Sono Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta le prime cinque posizioni — senza ordine di piazzamento — della seconda serata. Un risultato che nasce dal mix tra Televoto e Giuria delle Radio, dopo le esibizioni dei 15 Big pr - facebook.com facebook

La prima a cantare sarà Patty Pravo. Tommaso Paradiso, che ieri ha goduto del picco di telespettatori, stasera canterà alle 21.51 (con platea molto ampia), Fedez e Masini dopo mezzanotte, Ditonellapiega l'ultima. Chiusura, da scaletta, alle 1.15 #Sanremo20 x.com