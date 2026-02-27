Sanremo 2026 riassunto della terza puntata | Nicolò Filippucci vince Ramazzotti e Alicia Keys incantano
Nella terza puntata del Festival di Sanremo 2026, si sono susseguite esibizioni e momenti di spettacolo che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La serata ha visto protagonisti artisti di fama internazionale, tra cui Ramazzotti e Alicia Keys, che hanno portato sul palco performance memorabili. La competizione tra i partecipanti si è fatta più intensa, mentre il pubblico seguiva con attenzione gli sviluppi della serata.
La terza serata del Festival di Sanremo è entrata nel vivo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, sul palco dell'Ariston è arrivata la supermodella Irina Shayk. Con loro anche Ubaldo Pantani, l'imitatore e comico nei panni di Lapo Elkann. Nicolò Filippucci vince le Nuove ProposteLa terza serata. 🔗 Leggi su Today.it
Apoteosi corcianese alla siesta organizzata dal sindaco Lorenzo Pierotti e dell'amministrazione comunale per la vittoria di Nicolò Filippucci nella categoria delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Il talento, classe 2006 nato a Corciano, ha trionfato all'Ariston c facebook
#Sanremo2026 Nicolò Filippucci vince la finale dellle Nuove Proposte con 'Laguna'. Ad Angelica Bove il premio della critica Mia Martini #Radio1 #SanremoRai #RaiPlay #nicolofilippucci x.com