Sanremo 2026 riassunto della terza puntata | Nicolò Filippucci vince Ramazzotti e Alicia Keys incantano

Nella terza puntata del Festival di Sanremo 2026, si sono susseguite esibizioni e momenti di spettacolo che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La serata ha visto protagonisti artisti di fama internazionale, tra cui Ramazzotti e Alicia Keys, che hanno portato sul palco performance memorabili. La competizione tra i partecipanti si è fatta più intensa, mentre il pubblico seguiva con attenzione gli sviluppi della serata.