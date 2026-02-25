Sanremo 2026 | quando canta a che ora Tommaso Paradiso durante la seconda serata del Festival

. Quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso stasera, 25 febbraio, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come quarto. Indicativamente intorno alle ore 21,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della seconda serata del Festival di Sanremo 2026: PATTY PRAVO. LDA & AKA 7EVEN. ENRICO NIGIOTTI. TOMMASO PARADISO. ELETTRA LAMBORGHINI. ERMAL META. LEVANTE. BAMBOLE DI PEZZA. CHIELLO. J-AX. NAYT. FULMINACCI. FEDEZ & MASINI. DARGEN D’AMICO. DITONELLAPIAGA. Streaming e tv. Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

