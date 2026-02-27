Sanremo 2026 pubblicità occulta | scoppia il caso all' Ariston

A Sanremo 2026 torna il dibattito sulla presenza di pubblicità occulta. Durante la manifestazione, sono stati rilevati inserimenti pubblicitari non autorizzati sul palco dell’Ariston. La questione riguarda la presenza di messaggi promozionali che sarebbero apparsi senza rispettare le regole, suscitando polemiche tra gli organizzatori e gli osservatori. La disputa si concentra sulla natura e sulla legittimità di queste inserzioni pubblicitarie.

E anche quest’anno a Sanremo si riparla di reclame. Abusiva, ovviamente. Che sarebbe sgattaiolata sul palco dell’Ariston non sulle note del Ballo del qua qua, come due edizioni fa, attraverso i passi di John Travolta. Ma direttamente in capo ad alcuni cantanti in gara che nello specifico sono: Fedez, Malika Ayane, Dargen D’Amico e Sayf. Vari ed eventuali gli accusatori. Si parte da Selvaggia Lucarelli che ha puntato il dito contro Federico Lucia, ex marito della Ferragni tra i protagonisti di un evento collaterale Ploom, marca di sigarette elettroniche che mette a rischio il cantante del duo con Masini, essendo severamente vietata la promozione di prodotti a base di tabacco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

