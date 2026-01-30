Pubblicità occulta a Sanremo nuove regole | no brand in vista in caso di multa paga l'artista non la Rai

Quest'anno a Sanremo la Rai cambierà le regole sulla pubblicità nascosta. Se un artista indossa vestiti o gioielli con marchi visibili, non sarà più la Rai a pagare le multe, ma l’artista stesso. La decisione è arrivata dopo diversi casi di pubblicità occulta, che ora diventano più rischiosi per i cantanti. La Rai ha deciso di non prendersi più responsabilità in questi episodi, lasciando gli artisti a fare attenzione.

Sanremo 2026 introduce nuove regolamentazioni che modificano le responsabilità dei cantanti in materia di pubblicità occulta, messaggi politici e comportamenti in contrasto con le linee guida del servizio pubblico.

