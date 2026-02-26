Pubblicità occulta Sanremo bufera sulla star | la denuncia esplode il caso
Durante il Festival di Sanremo si sono accese polemiche riguardo a possibili inserzioni pubblicitarie non dichiarate. La vicenda coinvolge un artista in gara con un brano, che si trova al centro di un’attenzione crescente per un presunto episodio di pubblicità occulta. La vicenda ha generato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori, senza che siano state ancora fornite conferme ufficiali.
Botta e risposta infuocato al Festival di Sanremo. Protagonista Dargen D’Amico, in gara con il brano “Ai Ai”, finito nel mirino del Codacons per una presunta pubblicità occulta legata al Fantasanremo. «Appartieni a una testata seria, mi aspetto una domanda seria. Dimmi qual è il problema?», ha replicato ironicamente l’artista a Open. Nel mirino, un fiore arancione indossato sul palco dell’Teatro Ariston, dettaglio che secondo l’associazione dei consumatori richiamerebbe indirettamente un noto marchio commerciale. Il riferimento è al brand Aperol, sponsor del Fantasanremo, che assegna un bonus ai cantanti che portano sul palco un fiore arancione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
