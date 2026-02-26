Pubblicità occulta Sanremo bufera sulla star | la denuncia esplode il caso

Durante il Festival di Sanremo si sono accese polemiche riguardo a possibili inserzioni pubblicitarie non dichiarate. La vicenda coinvolge un artista in gara con un brano, che si trova al centro di un’attenzione crescente per un presunto episodio di pubblicità occulta. La vicenda ha generato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori, senza che siano state ancora fornite conferme ufficiali.