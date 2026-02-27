A Sanremo 2026, Serena Brancale ha vinto il Premio Lunezia, un riconoscimento letterario che premia i testi delle canzoni italiane in gara al festival. Il premio viene assegnato ogni anno a un artista che si distingue per la qualità letteraria delle proprie composizioni. La cantante riceve il riconoscimento durante la manifestazione, dedicato alla valorizzazione della musica e della scrittura nelle canzoni italiane.

A Sanremo 2026 Serena Brancale è la vincitrice del Premio Lunezia, il premio letterario per la valorizzazione musicale-letteraria della canzone italiana dedicato ai testi dei brani in gara al Festival. La sua canzone, “Qui con me”, dedicata alla madre, era ancora nella top five dopo la terza serata. Il patron del premio, Stefano De Martino, spiega così la scelta di Brancale come vincitrice dell’edizione 2026: “Arrivare alla scelta è complicato, perché i testi sono sempre di più”, spiega il presidente, secondo cui il testo di Serena Brancale “oltre ad aver portato contenuti interessanti e intensi, abbiamo anche intuito che poteva andare in osmosi con la musica e diventare quindi di eccellenza musicale e letteraria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, premio Lunezia a Serena Brancale

Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026"Nell'impegno di una sola scelta indichiamo l'opera di Serena Brancale" dichiara Stefano De Martino, "un'opera che entra per pathos e parole centrate.

Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con MeManca ormai pochissimo a Sanremo 2026, ma Serena Brancale ha già portato a casa una vittoria.

SANREMO È: SERENA BRANCALE

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026 con Qui con me; Sanremo 2026: il Premio Lunezia va a Serena Brancale per Qui con me; Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con me: orgoglio pugliese; Premio Lunezia per Sanremo 2026: vota anche il pubblico.

Sanremo, a Serena Brancale il Premio Lunezia per la valorizzazione dell'unione tra testo e musica VIDEO(LaPresse) - «Contenta del premio? Tantissimo, grazie mille» risponde Serena Brancale, a margine della cerimonia di consegna del Premio Lunezia, il premio letterario per ... ilgazzettino.it

Sanremo, premio Lunezia a Brancale. Il presidente: Sodalizio testo-musica vincenteSanremo (Imperia), 27 feb. (LaPresse) - 'Contenta del premio? Tantissimo, grazie mille', risponde Serena Brancale, a margine della cerimonia ... stream24.ilsole24ore.com

RDS 100% Grandi Successi. Serena Brancale · QUI CON ME. Serena Brancale con i fan anche da Bari per lei! #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #backstage #news - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com