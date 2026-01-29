Bianca Balti un anno dopo la fine della chemio | Amo i miei capelli mi ricordano che il corpo è sopravvissuto

Bianca Balti festeggia un anno dalla fine della chemio. La modella ha condiviso un video sui social in cui mostra i capelli, simbolo della sua battaglia.

Bianca Balti ha celebrato sui social un anno dalla fine della chemioterapia. Il 28 gennaio 2026 ha publicato un video che punta l'attenzione sui suoi capelli e sull'importanza che hanno avuto in questo percorso: "Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Bianca Balti condivide il suo percorso nel 2025, un anno segnato da sfide e momenti di riflessione.

