Sanremo 2026 Bianca Balti | Ultimo anno il più duro vissuto il lutto di una spensieratezza che non c’è più

Durante la conferenza stampa all’Ariston, Bianca Balti ha annunciato che il 2026 rappresenta il suo ultimo anno come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ha riferito che è stato il periodo più difficile della sua vita, vivendo il lutto di una spensieratezza ormai perduta. La modella ha partecipato come conduttrice alla serata Cover del festival.

Home > Spettacoli > Bianca Balti, co-conduttrice della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, in conferenza stampa all’Ariston. “L’ultimo anno è stato il più duro. Dopo la fine della chemio ho vissuto il lutto per quella donna che non sono più. Una donna che non aveva paura di recidive, senza cicatrici che la spezzavano in due. Quando vedono che ti ricrescono i capelli ti dicono ‘Adesso stai bene’, invece inizia il periodo più difficile. Adesso – ha aggiunto – ne sto uscendo dopo un anno. È un lutto che si deve elaborare quello di una vita e di una spensieratezza che non c’è più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oggi sta meglio, ha finito le cure, sono ricresciuti i capelli, e torna con una consapevolezza nuova: «È un'emozione grandissima tornare qui.

