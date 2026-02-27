Sanremo 2026 pagelle look serata cover | Bianca Balti sorvegliata speciale attesa per le Las Ketchup

Sanremo 2026 arriva alla serata delle cover, con i concorrenti pronti a esibirsi sulle note di brani riarrangiati. Tra le protagoniste della serata, Bianca Balti viene osservata da vicino per il suo look, mentre le Las Ketchup sono attese come ospiti speciali. La kermesse continua a concentrarsi sulle esibizioni e sull’aspetto estetico dei partecipanti, senza ulteriori dettagli sui giudizi o sulle reazioni.

Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che si spera potrà risollevare un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Questa sera la "sorvegliata speciale" è Bianca Balti che già l'anno scorso, nel pieno della lotta alla malattia, aveva incantato l'Ariston con delle mises da gran sera. Oggi invece la abbiamo vista in conferenza stampa in un total look Valentino della collezione Fireflies, con ai piedi un paio di rockstud. Ma staremo a vedere. Ecco le nostre pagelle dei look per la serata delle cover. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo, la diretta della quarta serata: è il momento delle cover. Da TonyPitony alle Las Ketchup, fino al ritorno di Bianca Balti co-conduttrice. Ecco che cosa succederàSuperato il giro di boa del terzo appuntamento, arriva per il Festival una delle serate più attese: quella delle cover.

LIVE Sanremo, dalle 20.40 la serata cover: si parte con Elettra e le Las Ketchup. Attesa per Mister XQuesta sera sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Bianca Balti, che torna dopo un anno che, come ha detto in...

