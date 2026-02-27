LIVE Sanremo dalle 20.40 la serata cover | si parte con Elettra e le Las Ketchup Attesa per Mister X

Alle 20.40 inizia la quarta serata del 76° Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti. La serata si apre con le esibizioni di Elettra e delle Las Ketchup, mentre si attende l’arrivo di Mister X. La diretta coinvolge il pubblico con performance di artisti italiani e internazionali, offrendo un programma ricco di musica e sorprese. La serata prosegue con le esibizioni programmate fino a tarda sera.

Questa sera sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Bianca Balti, che torna dopo un anno che, come ha detto in conferenza stampa, è stato più difficile di quanto la gente possa pensare. Elettra Lamborghini con Las Ketchup Aserejé (ore 20.51)Eddie Brock con Fabrizio Moro Portami via (ore 20.57)Mara Sattei con Mecna L’ultimo bacio (ore 21.11)Patty Pravo con Timofej Andrijashenko Ti lascio una canzone (ore 21.18)Levante con Gaia I maschi (ore 21.27) Malika Ayane con Claudio Santamaria Mi sei scoppiato dentro il cuore (ore 21.33) Bambole di Pezza con Cristina D’Avena Occhi di gatto (ore 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Aserejè con le Las KetchupElettra Lamborghini si esibirà con le Las Ketchup durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, gli abiti dei Las Ketchup ospiti (serata cover) al Festival: look e stilistaQuali sono gli abiti dei Las Ketchup, ospiti stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la...

«Sarà la volta buona in cui le Las Ketchup riusciranno a rimettersi in gioco » Dopo anni lontane dalla scena, le Las Ketchup tornano sul palco del Festival di Sanremo 2026, questa volta insieme a Elettra Lamborghini, per riportare Aserejé davanti al pubblico - facebook.com facebook

Ma raga, io pensavo che Las Ketchup cantasseno venerdì #Sanremo2026 x.com