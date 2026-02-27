Sanremo 2026 Nicolò Filippucci e la reazione di Maria De Filippi dopo la vittoria per le Nuove proposte

Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Maria De Filippi, che era presente tra il pubblico, ha reagito in modo visibile alla notizia. La premiazione si è svolta al Teatro Ariston, con il pubblico presente che ha applaudito l'artista. La vittoria di Filippucci è stata annunciata durante la serata dedicata ai giovani emergenti.

La vittoria di Nicolò Filippucci nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 ha acceso l’entusiasmo del pubblico, ma ha anche riaperto una domanda rimasta sospesa per mesi: quale sarà stata la reazione di Maria De Filippi? Un interrogativo inevitabile, soprattutto per chi ricorda bene quanto accaduto lo scorso anno ad Amici 24, quando il giovane artista fu escluso dalla finale tra polemiche e malumori diffusi sui social. La risposta è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione della serata delle cover e dei duetti. A poche ore dal trionfo all’Ariston, Nicolò ha raccontato di aver già avuto un primo contatto con la conduttrice del talent che lo ha lanciato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, diretta terza serata: Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sfidano per la vittoria tra le Nuove Proposte

Chi è Nicolò Filippucci, la stella umbra che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026Diciannove anni, una chitarra in mano da quando ne aveva sette e un palco come quello dell'Ariston già conquistato.

Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo 2026: la rivincita dopo il no di Amadeus, il retroscena

Sanremo 2026, il vincitore Nicolò Filippucci: Maria De Filippi importante nel mio percorso. È importante ricevere le porte chiuse in faccia, utili anche nella vita

