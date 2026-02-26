Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sono esibiti come rappresentanti delle Nuove Proposte, dando il via a una lunga sequenza di performance. La serata è proseguita con numerosi artisti che hanno presentato i loro brani, mentre il pubblico ha seguito con attenzione ogni momento. La competizione tra i giovani talenti continua a tenere alta l’attenzione.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Carlo Conti e Laura Pausini, in bianco e nero tra velluto e piume, scendono dalla scala e danno ufficialmente il via alla terza serata del Festival. Arriva anche Gianluca Gazzoli, insieme ai due superfinalisti della categoria Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, diretta terza serata: Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sfidano per la vittoria tra le Nuove Proposte

Sanremo 2026, diretta seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i finalisti delle Nuove ProposteRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte(Adnkronos) – Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale per la categoria 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2026, sfida che si terrà domani.

Temi più discussi: La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, la top five della seconda serata: Lda&Aka 7even, Paradiso, Nayt, Fedez&Masini, Ermal Meta. Omaggio di Lauro per i ragazzi di Crans-Montana; Il Festival di Sanremo 2026 in diretta: programma, cantanti e ospiti.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, la diretta della terza serata con la Finalissima dei Giovani, 15 Big in gara e Irina Shayk co-conduttriceSi esibiscono 15 concorrenti e a esprimere le proprie preferenze sono la giuria delle radio e il televoto Terza serata del Festival. In gara i 15 artisti che ieri non si sono esibiti, con le preferenz ... ilfattoquotidiano.it

Angelica Bove e Nicolò Filippucci: chi sono i finalisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 Link nei commenti facebook

Buoni propositi, scimmiette e Le cartoline dei finalisti delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci e Angelica Bove #Sanremo2026 #DAZN x.com