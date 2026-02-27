Sanremo | Sisal duetto Sal da Vinci-Zarrillo domina serata cover vincente a 3,50

Sul palco dell'Ariston si sta svolgendo la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo, con il duetto tra Sal da Vinci e Zarrillo che si sta distinguendo come il momento più apprezzato tra il pubblico. La vittoria del duetto è data a quota 3,50 secondo le quote di Sisal, che ha reso questa performance tra le più quotate della serata.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il palco dell'Ariston si prepara ad accogliere uno dei momenti più amati del Festival: la serata Cover. Chissà che con questa serata lo share - che ieri ha toccato il picco del 60% - non continui a crescere. Potrebbe essere, ma di certo non si arriverebbe a toccare i numeri della scorsa edizione (70,8%): secondo gli esperti Sisal la probabilità che gli ascolti non superino il 65% è infatti più alta e offerta a 1,72. Venendo alla gara, quest'anno sembrerebbe essere più accesa che mai, con i nomi inizialmente dati per favoriti che vedono scendere le loro chance di vincere la serata dei duetti. La scena di...