Durante il Festival di Sanremo 2026, Malika Ayane è stata coinvolta in un'indagine riguardante la pubblicità occulta. La cantante appare in un video promozionale che include un kit Veralab, e ora si stanno verificando i dettagli della comunicazione pubblicitaria. La questione riguarda la trasparenza dei messaggi promozionali e il rispetto delle norme sulla pubblicità.

Malika Ayane nel mirino. Sanremo è il Festival dove musica, spettacolo e marketing convivono spesso sul filo del rasoio. E il terreno della pubblicità occulta è un vero campo minato. La Rai lo sa bene: dopo le multe inflitte dall’Agcom a Chiara Ferragni e John Travolta, ogni forma di promozione nascosta è vietata, sia nel regolamento ufficiale sia negli accordi con artisti e case discografiche. Negli ultimi giorni, a far scattare l’attenzione è stata la coincidenza tra il brano in gara di Malika Ayane, intitolato ‘Animali notturni’, e il kit cosmetico omonimo lanciato dal brand Veralab. Un post Instagram recente della cantante con l’hashtag #adv ha fatto emergere possibili collegamenti, suscitando le prime verifiche della Rai sul rischio pubblicità occulta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sanremo 2026: Malika Ayane e il kit Veralab, scatta il controllo sulla pubblicità occulta

Malika Ayane a Sanremo 2026, ipotesi pubblicità occulta nella sua canzoneA Sanremo 2026, in attesa della quarta serata, scoppia anche il caso ‘pubblicità’ occulta per Malika Ayane.

Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”Dopo l’esposto del Codacons contro Dargen D’Amico, è Malika Ayane, questa volta, a finire nel mirino per possibile pubblicità occulta al Festival di...

Sanremo 2026 - Malika Ayane alle prove con l'orchestra

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Malika Ayane con Animali notturni. Il testo e la recensione della canzone; Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano Animali notturni; Sanremo 2026, Malika Ayane chi è: dalle origini alla protesta a Sanremo. Testo e significato del brano 'Animali notturni'; Animali Notturni, il video e un estratto del testo del brano.

Malika Ayane a Sanremo 2026 questa sera con un abito elegante abito noir di Marni ricoperto da macro paillettes ispirato a un capo d'archivioMalika Ayane a Sanremo 2026 sarà in gara con Animali notturni, un brano che sarà rappresentato sul palco con il racconto creativo della stylist Rebecca Baglini ... vogue.it

Sanremo 2026, Malika Ayane: Siamo poche donne ma sono ottimista: siamo identitarieLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Malika Ayane: 'Siamo poche donne ma sono ottimista: siamo identitarie' ... tg24.sky.it

A Sanremo torna a far discutere la questione della pubblicità occulta. Sotto la lente, in particolare, un kit cosmetico lanciato dal noto brand Veralab che si chiama “Animali notturni”, come il brano in gara di Malika Ayane, che sarebbe legata contrattualmente al - facebook.com facebook

La terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo Malika Ayane - Animali notturni Come valuti la sua esibizione Scrivi la tua opinione sotto nei commenti #Sanremo2026 x.com