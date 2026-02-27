Malika Ayane a Sanremo 2026 ipotesi pubblicità occulta nella sua canzone

A Sanremo 2026, mentre si avvicina la quarta serata, si parla di una possibile pubblicità occulta nella canzone di Malika Ayane. La questione sta attirando l'attenzione di pubblico e media, che stanno analizzando i dettagli del brano. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma il caso continua a essere al centro delle discussioni durante l'evento.

A Sanremo 2026, in attesa della quarta serata, scoppia anche il caso ‘pubblicità’ occulta per Malika Ayane. Uso indebito di marchi e pubblicità occulta. Come ogni anno, a far discutere oltre alle canzoni, sono anche i contenuti in costante rischio pubblicitario nei testi o anche nei titoli. Uno di questi riguarda quel Valentino citato da Maria Antonietta & Colombre, un po’ come la Peugeot di Achille Lauro in ‘Incoscienti Giovani’. La Rai spiega che se dietro la citazione non c’è un contratto commerciale con il marchio, il regolamento del Festival che vieta la pubblicità diretta o indiretta “va interpretato con una certa elasticità”, ha sottolineato il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Malika Ayane: «Una canzone che spalanca alla primavera»Ecco cosa ha raccontato Malika Ayane nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Animali notturni.

Sanremo 2026, Malika Ayane canta Animali notturni. Testo e di cosa parla la canzoneMalika Ayane è sempre stata una voce che non corre dietro alle mode: elegante, precisa, ma mai distante.

Malika Ayane videointervista, Sanremo pieno di trappole e polemiche. Va bene così

