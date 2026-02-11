Sanremo 2026 sul palco Suzuki i Pooh Gaia e Gabbani Gli esclusi da Carlo Conti

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi degli artisti che saliranno sul palco Suzuki a Sanremo 2026. Tra le sorprese, ci sono anche i Pooh, che si aggiungono a Gaia e Gabbani. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni, ma intanto i fan sono già in fermento. Conti ha anche rivelato alcuni nomi di artisti esclusi dalla lista, senza però entrare troppo nel dettaglio. La festa del festival si avvicina, e l’attesa cresce.

Continuano gli annunci di Carlo Conti sull'imminente Festival di Sanremo 2026. Ospite di Fiorello a La Pennicanza, il direttore artistico del Festival ha diffuso i nomi dei protagonisti del palco Suzuki: a sorpresa, ci saranno anche i Pooh. Non torneranno all'Ariston, invece, alcune "vecchie conoscenze" del conduttore toscano. Sanremo 2026, gli artisti sul palco Suzuki. Dopo aver annunciato i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha comunicato anche quelli degli artisti che si esibiranno sul palco Suzuki, allestito in piazza Colombo. Ospite a La Pennicanza su Rai Radio2, il conduttore ha spiegato: "Ci saranno quattro protagonisti del Sanremo dell'anno scorso.

