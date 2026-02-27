A Sanremo 2026 Gaia e Levante si esibiranno insieme in un duetto durante la serata dedicata alle cover. Gaia, che non partecipa come concorrente tra i 30 artisti in gara, sarà comunque presente all'Ariston per interpretare

Reggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Gaia non sarà in gara tra i 30 protagonisti del Sanremo di Carlo Conti, ma i fan la potranno ascoltare comunque venerdì nella serata delle cover. La cantante di Guastalla (Reggio Emilia) duetterà con l'amica e collega Levante (in gara al Festival) riproponendo "I Maschi", l'iconico brano di Gianna Nannini del 1987. Elettra Lamborghini e l’allenamento per Sanremo, il particolare che non sfugge. “Tempi bui, vi farò ballare” Dalla vittoria ad Amici a Sanremo Gaia (Gaia Gozzi, per l'anagrafe), nonostante l'ancora giovane carriera, continua a collezionare successi personali, guardando al futuro evitando cliché musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaia e Levante, duetto evento a Sanremo 2026: portano "I Maschi" di Gianna Nannini all'Ariston

