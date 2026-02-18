Sanremo 2026 | Le Bambole di Pezza e un brano sull’amore e la solitudine sul palco dell’Ariston
Le Bambole di Pezza portano sul palco dell’Ariston il loro brano “Resta con me”, un pezzo che parla di amore e solitudine. La band, nota per il suo stile originale, ha deciso di sfidare le aspettative del festival con una canzone intensa e personale. Domenica sera, durante la prima serata, hanno eseguito il brano con un’interpretazione sincera, attirando l’attenzione del pubblico e dei giudici.
Sanremo 2026: Le Bambole di Pezza sfidano la tradizione con “Resta con me”. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a una scommessa: il gruppo musicale “Bambole di Pezza” sarà tra i concorrenti in gara con il brano “Resta con me”. L’annuncio, diffuso il 17 febbraio 2026, ha suscitato curiosità e acceso il dibattito nel panorama musicale italiano, proiettando un faro su un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e di nuove voci. Un Festival in Evoluzione. Sanremo, da sempre, è uno specchio del Paese, capace di riflettere i cambiamenti sociali e culturali che lo attraversano. La kermesse ha saputo adattarsi nel corso dei decenni, accogliendo artisti e generi musicali diversi, dai pionieri della canzone melodica italiana agli esponenti del rock e del pop degli anni ’80 e ’90.🔗 Leggi su Ameve.eu
