Sanremo 2026 i top e i flop della terza serata | Ubaldo Pantani in versione Lapo che scambia Carlo Conti per Fabio Fazio e Belen che appare è fuori sync e scompare

Nella terza serata di Sanremo 2026, si sono visti momenti di successo e altri meno riusciti. Ubaldo Pantani si è mostrato in una veste inaspettata, mentre Belen ha deluso le aspettative, apparendo fuori sync e scomparendo improvvisamente. La serata ha portato alla luce alcune dinamiche che hanno attirato l’attenzione, lasciando spazio a discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Flop: Irina Shayk nonsense Non abbiatene a male, ma noi siamo ancora qui a chiederci il senso della presenza di Irina Shayk, contenuta persino nell’entusiasmo. Per fortuna che si è presentata dicendo: «Sono felice di essere qui con tutti voi», altrimenti non ce ne saremmo accorti. Che poi la colpa non è nemmeno sua: perché è stata messa in un ruolo che non la valorizza? Non parla italiano, deve solo leggere qualche nome di direttore d’orchestra, scendere dalle scale e dirigere il traffico di una manciata di cantanti che entrano e altrettanti che escono. Flop: dalla Tim al bullismo passando per il consenso esaurito in uno slogan In meno di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, i top e i flop della terza serata: Ubaldo Pantani in versione Lapo che scambia Carlo Conti per Fabio Fazio e Belen che appare, è fuori sync e scompareIn questo Sanremo «conservativo», per citare Virginia Raffaele, la puntata numero 3 «conserva» un po’ troppi flop rispetto alla precedente, a partire da Irina Shayk ... vanityfair.it

