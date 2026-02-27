Sanremo 2026 le pagelle degli abiti della terza serata del Festival

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati presentati gli abiti dei concorrenti, con diverse scelte di stile e design. Alcuni partecipanti hanno indossato look eleganti e sofisticati, mentre altri hanno optato per capi più audaci e originali. Le criticità e i successi nelle scelte di abbigliamento sono stati oggetto di commenti tra pubblico e critici. La serata ha segnato un cambio di ritmo rispetto alle precedenti.

La terza serata cambia ritmo, finalmente. Soprattutto per l'energia che si respira sul palco del Festival. Se nei primi due appuntamenti avevamo visto eleganza controllata, silhouette prudenti e qualche timido azzardo, qui si alza l'asticella. I look diventano più audaci, più teatrali, più consapevoli. Finalmente qualcuno rischia. E quando si rischia, si può vincere alla grande. o cadere rovinosamente. Laura Pausini: diva mode ON (ma con qualche inciampo) La co-conduttrice Laura Pausini apre la serata con un abito scenografico firmato Alberta Ferretti. Corpetto in velluto nero che scolpisce, gonna esplosiva di piume bianche e organza, corta davanti e lunga dietro.