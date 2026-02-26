Sanremo 2026 le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

La seconda serata di Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente quel momento dell’anno in cui capisci che la moda può essere tutto: poesia, delirio, intuizione geniale o outfit da “occasioni mancate”. Al Teatro Ariston l’eleganza convive con l’improvvisazione, il couture con il cosplay emotivo, il minimal con il “ho messo tutto quello che avevo in valigia”. È una passerella schizofrenica, sì. Ma nel senso migliore (e peggiore) del termine. E la verità è una sola: a Sanremo la moda non annoia mai. A volte confonde, certo. Ma mai è banale. Ecco chi ha brillato davvero, chi ha esagerato senza convinzione, chi ha camminato sul filo del “quasi” e chi è rimasto parcheggiato nel limbo del “carino, ma. 🔗 Leggi su Tpi.it

sanremo 2026 le pagelle degli abiti della seconda serata del festival
© Tpi.it - Sanremo 2026, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

