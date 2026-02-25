sanremo 2026 le pagelle degli abiti della prima serata del festival

La prima serata del Festival di Sanremo non è mai solo musica. È rito collettivo, è estetica, è teatro. È una passerella travestita da gara canora, dove ogni dettaglio – dal taglio di una giacca alla scelta di una spilla – racconta un’identità, un posizionamento, una dichiarazione d’intenti. Quest’anno il palco dell’Ariston si è trasformato in un laboratorio di stile a cielo aperto: minimalismi studiati, eccessi consapevoli, nostalgie anni Sessanta, richiami western e qualche esperimento che ha lasciato il pubblico sospeso tra perplessità e applauso. Ecco le pagelle a una selezione di look della prima serata: promossi, rimandati e autentiche sorprese. I padroni di casa: eleganza senza strappi Carlo Conti apre la serata con la sicurezza di chi conosce ogni centimetro di quel palco. Smoking doppiopetto blu notte (firmato Stefano Ricci), revers in raso, linea pulita. Nessun effetto speciale, nessuna provocazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

